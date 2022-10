Juventus sob pressão: Allegri tranca equipa em estágio e jogadores não gostam

A 'Gazzetta dello Sport' avança esta sexta-feira que os jogadores da Juventus não estão satisfeitos com a clausura 'forçada' a que foram sujeitos por Massimiliano Allegri, depois da derrota em Israel com o Maccabi Haifa. O treinador reuniu as tropas em Continassa, o centro de treinos dos bianconeri, numa tentativa de recuperar animicamente equipa e voltar a trilhar o caminho dos bons resultados.A Juventus defronta amanhã o Torino, no dérbi de Turim, seguindo-se o Empoli na próxima semana, antes da visita ao Estádio da Luz, dia 25 de outubro, para defrontar o Benfica na Liga dos Campeões.Allegri impôs um 'retiro' forçado até amanhã, mas muitos jogadores não estão satisfeitos e consideram, segundo o desportivo italiano, que não é permanecendo em estágio que os problemas vão resolver-se.No entanto, nenhum deles confrontou o treinador com esta questão e a maioria pensa que Allegri devia falar e ouvir mais os jogadores. Aliás, de acordo com o mesmo jornal, a falta de comunicação fora do campo reflete-se depois na confusão patenteada pela equipa durante os jogos.Mas as queixas dos jogadores não se prendem apenas com o estágio. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', alguns deles não entendem as escolhas do técnico, que não dá explicações quando retira futebolistas do onze.Os métodos de trabalho de Allegri também são motivo de preocupação. Os jogadores correm muito durante os treinos, mas depois demonstram uma intensidade competitiva baixa.A Juventus ocupa um modesto 8.º lugar no campeonato, a 10 pontos do líder Nápoles, e na Liga dos Campeões tem uma vitória e três derrotas.