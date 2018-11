Juventus vai às compras

A Juventus recusa-se a dormir à sombra da bananeira e quer juntar a Ronaldo, a sua joia da coroa, mais alguns foras-de-série. A lista de potenciais reforços do heptacampeão de Itália contempla, entre outros, Marcelo, Alba, Pogba, De Jong, James e Mbappé. O departamento de prospeção está a trabalhar tendo em vista a próxima época, mas se existir a hipótese de capturar um destes craques já em janeiro... não irá vacilar!

O ‘Daily Mirror’ assegura que Pogba já terá dado o ‘sim’ à Vecchia Signora, preparando-se para abandonar o Manchester United já no início do ano. O controverso agente do francês, Mino Raiola, vai reunir-se nas próximas semanas com Andrea Agnelli, presidente da Juve, para discutir os ‘dossiês Pogba e De Ligt’.

João Cancelo nomeado

O português da Juventus está nomeado para ‘Melhor Lateral da Serie A 2017/18’, época em que evoluiu no Inter Milão. O nome do vencedor do prémio é conhecido a 3 de dezembro durante a ‘Grande Gala do Calcio’.