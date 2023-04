Juventus viaja com Alex Sandro na comitiva: os convocados para o duelo contra o Sporting

A comitiva da Juventus já deixou Turim rumo a Portugal, onde enfrenta esta quinta-feira o Sporting, em partida da 2ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, e conta com alguns 'reforços' recuperados de lesão, entre eles Alex Sandro. De fora do encontro em Turim devido a um lesão muscular na coxa direita, o ex-FC Porto já trabalhou nas últimas duas sessões de treino dos bianconeri e, tal como sucede com De Sciglio, foi integrado no lote de convocados por parte de Massimiliano Allegri.Relativamente ao encontro da 1ª mão em solo italiano, o técnico de 55 anos não promove grandes alterações no leque de opções, sendo que também Szczesny, que foi substituído no primeiro jogo após ter sentido palpitações, segue entre os eleitos. Em viagem até Portugal, a Juventus terá a partir das 18h30 a conferência de antevisão à visita ao Sporting, com Allegri e Alex Sandro a lançarem o duelo no Auditório Artur Agostinho, no Estádio José Alvalade.Veja a lista de 23 jogadores convocados pela Juve: Szczesny, Pinsoglio, Perin (guarda-redes); De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani (defesas); Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli (médios); Chiesa, Vlahovic, Milik, Di María e Soulé (avançados).