Khedira quer sair da Juventus já em janeiro

Khedira pode estar de saída da Juventus, uma vez que não faz parte dos planos do treinador Andrea Pirlo e ainda não somou qualquer minuto na presente temporada.







Formado no Estugarda, Khedira chegou à Juventus em 2015, depois de uma passagem pelo Real Madrid. Disputou 145 jogos com a camisola da equipa de Turim e marcou 21 golos.







No início da época, o jogador alemão recusou a proposta da equipa de Turim para a rescisão do contrato de 6 milhões anuais, uma vez que pretendia cumpri-lo até ao final de 2021, mas segundo avança o jornal alemão Bild, terá mudado de ideias e está determinado em abandonar o clube na reabertura do mercado.