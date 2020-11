Khedira: «Sempre foi um grande sonho jogar na Premier League»

De fora das contas do treinador Andrea Pirlo, Khedira está determinado em deixar a Juventus na reabertura do mercado, em janeiro. O médio, de 33 anos, que começou a carreira no Estugarda (Alemanha) e com passagem pelo Real Madrid revelou em declarações à Sky Sport alemã, o sonho de jogar na Premier League.





"Quando era criança, sempre foi um grande sonho meu jogar na Premier League. Estou muito feliz e satisfeito com a minha carreira até agora, mas ainda me falta uma coisa porque sempre tive esse sonho e nunca se tornou realidade. Assisti a tantos jogos da Premier League desde que era pequeno e ainda agora continuo a acompanhar", disse."Sempre gostei de jogar na Liga dos Campeões frente aos clubes ingleses. A atmosfera, o estilo e a ideia do futebol sempre me impressionaram", confessou o alemão.Khedira recordou ainda a passagem pelo Real Madrid e confessou admiração por Mourinho, agora treinador do Tottenham. "Admiro-o pela sua personalidade. É sempre honesto, direto, é claramente um grande profissional. Muitas pessoas falam sobre ser muito defensivo, mas para mim é um vencedor e um campeão. É por isso que me impressiona", frisou"Há muitos treinadores, mesmo na Premier League, que respeito. Carlo Ancelotti está a fazer um ótimo trabalho no Everton e é uma grande personalidade", acrescentou.