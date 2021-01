Lenda do futebol italiano sobre Cristiano Ronaldo: «Parece-me um pouco decadente»

Roberto Boninsegna, considerado um dos maiores futebolistas italianos de todos os tempos, diz que Cristiano Ronaldo está "um pouco decadente". O antigo avançado, de 77 anos, adepto confesso do Inter, falava a propósito do encontro entre os nerazzurri e a Juventus, de amanhã.





"O único jogador do Inter que causou dificuldades à defesa da Fiorentina foi o Lukaku, que acaba de regressar. Seria uma bela dupla, o Lukaku com o Cristiano... Como adepto do Inter, penso que o Lukaku é um jogador mais decisivo. É indiscutível", considerou, adiantando que o português "foi um grande jogador mas parece-me um pouco decadente".Decadente ou não, a verdade é que mesmo estando a caminho dos 36 anos - dia 6 de fevereiro - Cristiano Ronaldo continua a bater sucessivos recordes. Nesta altura é o melhor marcador da Serie A, com 15 golos.