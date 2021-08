Locatelli reforça a Juventus

O futebolista internacional italiano Manuel Locatelli, campeão da Europa pela 'squadra azzurra', vai jogar na Juventus até 2023, por empréstimo do Sassuolo, anunciou esta quarta-feira o emblema de Turim, que fica com uma cláusula de compra obrigatória.

"Locatelli é 'bianconero'! O meio campo da Juve fica enriquecido com outro nome jovem, de talento indiscutível. Manuel Locatelli, de 23 anos, nasceu em Lecco, em 08 de janeiro de 1998, e ingressou na Juventus vindo do Sassuolo", escreveu o clube no seu sítio oficial.

De acordo com o comunicado divulgado, a 'juve' indica que se trata de um empréstimo gratuito de duas temporadas, que incluiu a compra obrigatória do médio, sendo que o valor da cláusula está assente em 25 milhões de euros (ME), mas pode ascender aos 37,5 ME, caso sejam atingidos certos objetivos.

Na 'vecchia signora', Locatelli vai encontrar o internacional português Cristiano Ronaldo, assim como os colegas de seleção Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa, que participaram na conquista do Euro'2020.

Na época 2020/21, o médio, de 23 anos, anotou quatro golos em 34 jogos oficiais pelo Sassuolo e, no Campeonato da Europa fez dois nos cinco encontros em que foi opção para o selecionador Roberto Mancini.