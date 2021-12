Luta de titãs: Juventus e Barcelona apontam ao mesmo alvo do Man. United já para janeiro

A Juventus tem como prioridade o reforço do ataque na próxima janela de transferências, como forma de fazer face aos poucos golos que a equipa tem apontado esta época (só no campeonato a Juve apontou 20 em 15 jogos). Vlahovic é a preferência dos responsáveis do clube de Turim, mas as dificuldades em contratá-lo à Fiorentina têm levado a que se pense noutros jogadores e, segundo o que avança o 'Tuttosport', a opção Cavani ganha força.Caso o negócio se concretize, Morata poderá ser o candidato à saída dos bianconeri, ele que representa a Juventus por empréstimo do Atlético Madrid até final da época, pelo que a formação italiana poderá estar reticente em abrir mão de 35 milhões de euros para contratar em definitivo o avançado espanhol.Contudo, o uruguaio é também um dos alvos do Barcelona para janeiro, pelo que se pode esperar uma 'luta' acesa pelo avançado do Manchester United, que perdeu espaço com a chegada de Cristiano Ronaldo a Old Trafford.De referir que o Barcelona vê Cavani como o jogador ideal, até porque encaixa nos parâmetros salariais que favorecem os catalães que, como se sabe, ainda atravessam uma crise financeira.