Manchester United interessado em garantir Rabiot para a próxima época

Em final de contrato (termina no final do próximo mês) com a Juventus, Adrien Rabiot poderá estar muito perto de deixar a formação de Turim para rumar ao Manchester United. A informação foi avançada esta terça-feira pelo jornal francês 'L'Équipe', que dá conta do interesse do clube inglês em avançar para a contratação do internacional francês de 28 anos.Erik ten Hag considera ter poucas opções ao seu dispor para o meio-campo, considerando o esquerdino uma boa alternativa aos nomes que preenchem a zona mais central do terreno, tendo em conta o bom desempenho individual que tem tido esta temporada ao serviço da 'Vecchia Signora'. Esta temporada, Rabiot soma 11 golos e quatro assistências em 44 jogos disputados pela turma italiana.De acordo com a mesma fonte, o Newcastle é outro dos emblemas da Premier League que também está interessado em avançar para a contratação do centrocampista francês.