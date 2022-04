Mattia Perin renova com a Juventus até 2025

O guarda-redes italiano Mattia Perin renovou contrato com a Juventus até junho de 2025, anunciou esta quinta-feira o clube de Turim, quarto classificado da Serie A.

"Ótimas notícias para o Mattia, mas também para todos nós. Perin ingressou na Juventus em 2018 e, após uma breve passagem pelo ex-clube Génova, de janeiro de 2020 ao verão de 2021, voltou a vestir o preto e branco, trazendo o seu talento indiscutível na baliza, a sua experiência e o seu carisma", afirmou o clube italiano em nota no seu site oficial.

Perin tem apenas oito jogos realizados ao longo da atual temporada, sendo habitualmente suplente do polaco Wojciech Szczesny.

No total, o guardião de 29 anos leva 17 partidas na Juventus desde que chegou do Génova em 2018, clube ao qual ainda regressou por empréstimo entre janeiro de 2020 e o verão de 2021.

O guarda-redes italiano esteve muito próximo de assinar pelo Benfica no verão de 2019, tendo inclusivamente viajado para Portugal, mas o italiano acabou por chumbar nos exames médicos, o que fez com que a transferência para os encarnados tivesse sido abortada.

Com 32 jornadas completadas, a Juventus encontra-se no quarto lugar do campeonato italiano, a seis pontos do líder AC Milan.