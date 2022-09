Médico que operou Pogba deixa alerta: «Terapia conservadora não funcionou e agravou a lesão»

Roberto Rossi foi o médico responsável pela operação de Paul Pogba ao menisco do joelho direito, mas não deu boas notícias sobre a situação atual do jogador. O médio decidiu optar por uma terapia conservadora, mas não correu bem e até piorou a situação, segundo revelou o especialista ao 'Tuttosport'. O internacional francês acabou por ser submetido a intervenção cirúrgica, que decorreu na segunda-feira."A terapia conservadora não funcionou, pelo contrário, agravou a lesão. Quando intervimos, não havia condições de completar a sutura do menisco rompido. Só foi possível intervir com uma meniscectomia. A lesão no menisco lateral [do joelho] foi complicada porque o tecido estava fragmentado e a lesão piorou", contou Rossi.O tempo de recuperação estimado era de cinco semanas, mas com o agravar da situação é esperado que o médio só regresse aos relvados em meados de dezembro, falhando assim os dois jogos da Juventus com o Benfica, na Liga dos Campeões. "Apontamos para oito semanas como o tempo necessário para Pogba ser reintegrado na equipa e regressar aos treinos", garantiu ainda o médio.