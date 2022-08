Milik reforça Juventus por empréstimo do Marselha

O internacional polaco Arkadiusz Milik foi emprestado pelo Marselha à Juventus até junho de 2023, num acordo que inclui uma opção de compra dos italianos, foi anunciado pelos clubes, esta sexta-feira.A Juventus paga ao Marselha pelo menos 900 mil euros pela cedência, valor que pode aumentar até 1,7 milhões de euros (ME) dependendo de certos "objetivos desportivos", e também poderá adquirir o avançado por 7M€ no final do empréstimo.

Milik, de 28 anos, regressa assim à Serie A, dado que jogou no Nápoles por quatro temporadas e meia, entre o verão de 2016 e janeiro de 2021, período em que deixou uma imagem de goleador eficaz, com 38 golos em 93 jogos do campeonato.

A ascensão da carreira do jogador polaco foi travada por duas graves lesões no joelho, que fizeram com que estivesse seis meses fora da equipa antes de se transferir para o Marselha, por se recusar a renovar contrato com o Nápoles.

Na última temporada, em Marselha, Milik marcou 20 golos em todas as competições, mas a sua relação com o treinador argentino Jorge Sampaoli era tensa e nem a chegada do croata Igor Tudor foi suficiente para mantê-lo no clube.

Com Milik (19 jogos na Liga dos Campeões e oito golos marcados), a Juventus, adversária do Benfica no grupo H da Liga dos Campeões, está a apostar num substituto experiente para o sérvio Dusan Vlahovic, de 22 anos, após perder Álvaro Morata.