Milik: «Temos de mudar algo, mas é difícil dizer o quê»

Autor do único golo da Juventus na derrota diante do Benfica , o avançado polaco Arkadiusz Milik deixou palavras duras à atuação da formação de Turim, pedindo que todos os jogadores da equipa assuma responsabilidades pelo momento atual."Controlámos o jogo nos primeiros 25 minutos, estávamos bem e marcámos. Não nos faltou nada, mas os jogos têm 90 minutos. Houve uma quebra física. Falta-nos alguma coisa, de momento não procuramos desculpas. Temos de assumir responsabilidades. O Benfica mostrou muito mais, agora temos de nos calarmos e trabalhar mais. Temos de ser mais espertos no jogo. Todos os jogadores da Juventus têm de assumir responsabilidades, temos muitos jogos pela frente e podemos recuperar", começou por dizer o avançado, citado pelo portal 'Football Italia'."Não me importo em marcar golos, quero é ganhar! O que me faz feliz é ver a equipa a ganhar. Temos de fazer as coisas juntos para ganhar o próximo jogo e continuar em busca dos nossos objetivos. Ganhamos e perdemos juntos. É um momento duro, do qual queremos sair o mais rápido possível. Perdemos hoje, mas podemos recuperar. Temos de mudar algo, mas é difícil dizer o quê", apontou.Mas, então, trata-se de um problema físico, tático ou mental? Milik... não consegue encontrar a resposta. "É uma questão difícil de responder. Temos de encontrar uma solução em conjunto. Temos estas quebras e é difícil dizer se é uma questão física. Não pode acontecer ao fim de apenas 30 minutos."