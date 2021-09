Moise Kean: «Não sinto nenhuma pressão em substituir o Cristiano Ronaldo»

Aos 21 anos, e depois de já ter jogado na Premier League (Everton) e Ligue 1 (Paris SG), Moise Kean voltou à casa de partida para representar novamente a Juventus, agora com a responsabilidade (acrescida) de ter sido contratado para suprir a saída de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Olhando de fora poder-se-ia considerar que o avançado sentiria um peso adicional, mas a verdade é que nas suas palavras... não é esse o caso.





"Não sinto nenhuma pressão em substituir o Ronaldo. Apenas quero dar uma mão à equipa onde cresci e onde vivi bons momentos. Só quero jogar, não tenho pressão, apenas sinto a responsabilidade de vestir a camisola da Juventus. Sempre adorei jogar pelo clube. Assim que a oportunidade surgiu não tive qualquer dúvida e fiz a melhor escolha. A Juventus terá sempre um lugar no meu coração", disse o avançado, que está na Vecchia Signora por empréstimo do Everton."Tenho bastante sorte de ter jogado em campeonatos diferentes como a Premier League e a Ligue 1 com a minha idade. Aprendi imenso e estou agora pronto para dar tuod por esta equipa. Estou aqui para ajudar. Sinto o peso da responsabilidade de vestir esta camisola, mas não um peso adicional. Somos uma equipa jovem com muita experiência. Não tivemos o melhor dos começos, mas a Juventus tem sempre de apontar alto e estou certo de que vamos garantir excelentes resultados", frisou o dianteiro, que a finalizar elogiou Massimiliano Allegri. "É um treinador que sempre quer o topo e já me ensinou muitas coisas. O jogo com o Malmo foi bom para a confiança. Estamos prontos para enfrentar o Milan no domingo".