Morata fez o impensável: já se fala em falhanço do ano

Álvaro Morata assinou esta quarta-feira, diante da Atalanta, um daqueles momentos que certamente figurará nos vídeos dos 'apanhados' da temporada na Serie A (e talvez a nível global). Com tudo para marcar, num lance com Cristiano Ronaldo, o avançado espanhol tentou dar nota artística com um toque de calcanhar, mas tudo o que fez foi assinar uma jogada... embaraçosa.