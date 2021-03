Morata sobre Cristiano Ronaldo: «O problema é que ele está acostumado a ganhar»

Álvaro Morata falou numa entrevista ao programa 'El Larguero', da Cadena SER, sobre a época da Juventus e sobre Cristiano Ronaldo. O avançado espanhol dos bianconeri diz que o português é feliz em Turim.





"Ficámos de fora da Champions, frente ao FC Porto, por pequenos detalhes, eles não eram melhores do que nós. A culpa é de todos. Se eu tivesse marcado naquela oportunidade que tive de cabeça, teria acabado com o jogo e agora estávamos nos quartos de final", referiu o avançado.O jogador foi questionado sobre as críticas que foram feitas a Cristiano Ronaldo, mas Morata explica que todos foram criticados. "O que acontece é que ninguém tem os títulos que o Cristiano tem. Claro que isto nos afeta a todos e quem disser que não, está a emtir. Eu sou o primeiro a saber que me criticam."Depois, perguntaram-lhe se sabia algo sobre o futuro do português. "Quando estamos fora do campo tentamos não falar de futebol, abordamos temas da atualidade, como a situação da pandemia", revelou Morata."Ele não parece calmo? Talvez dê essa sensação porque está habituado a disputar finais da Champions. Mas ele teria reagido da mesma forma se estivesse noutro clube, não é um problema da Juve. Eu acho que está feliz, que está contente com o grupo. O problema é que está habituado a ganhar. Quero que ele fique porque a Juve deve ter o melhor do mundo", admitiu.