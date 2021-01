Morata: «Vou contar aos meus filhos que joguei com Cristiano Ronaldo e Dybala»

Depois de ter atuado ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, ainda que em poucas ocasiões, Alvaro Morata tem tido a possibilidade de praticamente todas as semanas partilhar o relvado com o avançado português na Juventus e é com satisfação que à imprensa italiana fala dessa experiência. Em entrevista à Sky, o avançado espanhol diz que é fácil jogar com CR7 e até diz que, no futuro, irá contar aos seus filhos com orgulho que atuou ao seu lado e do de Paulo Dybala.





"É fácil jogar com ele: em situações em que um jogador não marca, ele consegue-o. Em Parma dei-lhe uma assistência que só ele conseguiria entender, conheço os seus movimentos e o que ele gosta. Movo-me para lhe tirar os defesas de cima e creio que isso lhe é útil. É um dos melhores da história, pode jogar em qualquer posição. Desfruto a vê-lo a cada dia e espero que continue assim por muito tempo. Pensar que estou a partilhar o campo com ele e com o Dybala deixa-me emocionado. Vou contar aos meus filhos que joguei com eles", assumiu o avançado espanhol.