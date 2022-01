Não vai ao hotel nem entra no autocarro: vacinação de Szczesny é dor de cabeça na Juventus

A Juventus disputa hoje a Supertaça de Itália, diante do Inter, mas o treinador Massimiliano Allegri tem uma dor de cabeça na baliza, por causa da vacinação de Wojciech Szczesny.O guarda-redes polaco esperou até à ultima para se vacinar contra a covid-19 - obrigatório a partir de 10 deste mês - e não tem o passaporte obrigatório para os futebolistas em Itália. Vai poder estar no campo, mas sob um regime especial."Ele vai chegar ao estádio à ultima hora, devido ao protocolo. Todos os jogadores estão vacinados, mas ele foi o último a decidir fazê-lo e não tem o passaporte verde a tempo do jogo. Vai estar no banco", contou Allegri.Os jogadores que têm pelo menos uma dose da vacina a mais de 15 dias do jogo podem agir normalmente, mas o polaco vacinou-se há menos de duas semanas. Por isso vai poder jogar se tiver um PCR negativo, mas não pode partilhar o autocarro nem o hotel com os seus companheiros de equipa. Por isso dormiu em Turim e vai chegar ao estádio num carro.A Juventus vai alinhar com Mattia Perin a titular na baliza.