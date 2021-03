Nedved e o "rapaz muito simples" da Juventus: «Não se toca no Ronaldo»

Focado na Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo e o seu futuro na Juventus continuam a ser tema na imprensa internacional. Desta feita, Pavel Nedved, vice-presidente da vecchia signora garantiu que o internacional português não vai deixar o clube italiano antes de terminar o contrato no próximo ano.





"Para mim, não se toca no Ronaldo. Tem contrato até junho de 2022 e vai cumpri-lo. O que acontece depois logo se verá. Seja a nível técnico ou de personalidade, Ronaldo leva-nos aos píncaros do futebol. Fez mais de 100 golos em 120 jogos e transcendeu-se na Champions. É um rapaz muito simples, mesmo que por fora não pareça. Os miúdos de hoje em dia vão estudar o seu físico e a sua carreira. É o protótipo do jogador moderno, com imenso talento e muito trabalho, que alcançou objetivos incríveis", afirmou ao canal Dazn.E prosseguiu: "Podemos criticá-lo - temos todos de ser abertos às críticas quando cometemos erros - mas questionar os seus números e o que ele nos dá a cada jogo não é justo".Sobre a situação de Pirlo, Nedved sublinhou que o lugar do treinador não está em causa nesta altura. "É e será o treinador da Juventus, digo-o com 100% de certeza. Assinámos com ele um projeto sabendo das dificuldades que surgiriam. Queríamos estar melhor, mas não conseguimos porque houve dificuldades. Estamos muito tranquilos, no caminho que queríamos e vamo-nos manter nele. Pirlo tem tudo para se tornar num grande treinador", concluiu.