Nedved 'parte a loiça' depois da derrota da Juventus na Taça de Itália e nem o presidente escapa

A 'Gazzetta dello Sport' revela esta sexta-feira que o ambiente entre os responsáveis da Juventus foi foi tenso depois da derrota dos bianconeri na final da Taça de Itália , na última quarta-feira, diante do Inter.Pavel Nedved, antigo Bola de Ouro e vice-presidente da Juve, confrontou o presidente Andrea Agnelli, culpando Massimiliano Allegri, bem como a atitude de alguns jogadores, pela derrota sofrida no jogo.O checo nunca foi um grande fã de Allegri, tendo inclusivamente pressionado a direção - juntamente com o então diretor desportivo, Fabio Paratici - para o despedimento do técnico em 2019.O jornal fala numa reunião "tensa" no Olímpico de Roma depois do jogo a envolver Nedved, Agnelli, Maurizio Arrivabene and Federico Cherubini.A Juventus também mudou de planos quando regressou ao hotel e a equipa - que não conquistou qualquer título esta época - voltou no mesmo dia para Turim.