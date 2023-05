Nicolò Fagioli não joga mais esta época

Nicolò Fagioli não vai voltar a jogar esta época. O jogador de 22 anos foi operado este sábado e só irá regressar na próxima temporada, informou a Juventus. O italiano fica assim de fora dos últimos 3 jogos da ‘Vecchia Signora’ na Serie A.Depois de Paul Pogba ter saído mais cedo do jogo contra o Cremonese devido a lesão, seguiu-se Fagiolo que saiu também, prematuramente, no embate do emblema de Turim com o Sevilha a contar para a Liga Europa As projeções não foram desde logo positivas e o facto de o atleta não ter conseguido sair pelo próprio pé fazia prever uma lesão complicada. Algo que foi confirmado, sexta-feira, depois de vários exames e da consequente operação desta manhã, que obrigará a uma paragem mínima dois meses.Ainda assim, Fagioli deverá estar alto na final pré-temporada.