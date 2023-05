O eterno sonho de Szczesny: «Queria ser avançado, mas era uma porcaria»

Szczesny pode ser considerado um dos melhores guarda-redes da última década, com passagens em clubes como a Roma, o Arsenal e a Juventus, mas nem sempre foi assim. O polaco de 33 anos começou como avançado, mas recordou que a qualidade – ou falta dela – o levou para as redes e de lá nunca mais saiu."Eu queria ser avançado, mas era uma porcaria. Gostava de jogar com a bola, mas como era mais alto, metiam-me na baliza. À minha primeira boa defesa nunca mais voltei para o ataque", disse Szczesny em conversa no canal de Twitch da Juventus, junto com os companheiros da baliza Mattia Perin e Carlo Pinsoglio.E prosseguiu: "Na verdade, ainda hoje gostava de ser avançado, mas quando, em miúdo, notas que és melhor que os outros em alguma coisa, é um bom sentimento. Sentes-te forte, dá-te confiança, autoestima. Fi-lo porque era a única coisa que sabia fazer bem"Já bem assente entre os postes da baliza, e com muitas defesas na carreira, Szczesny lembra a melhor: "A mais bonita foi a dupla defesa no penálti com a Polónia no Mundial’2022 [frente à Arábia Saudita]"."O jogo mais importante do ano" para Szczesny joga-se entre a Juventus e o Sevilha na próxima quinta-feira a contar para a segunda mão das 'meias' da Liga Europa – depois do empate a um golo assegurado apenas no minuto final.