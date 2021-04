O gesto de Cristiano Ronaldo que marcou Emmanuel Gyasi: «Fiquei em choque!»

O avançado ganês Emmanuel Gyasi, do Spezia, lembrou esta quinta-feira, em declarações à emissora local Joy Sport, um momento protagonizado com Cristiano Ronaldo que o deixou verdadeiramente... "chocado". Tudo se deu no mês passado, aquando do jogo entre a sua equipa e a Juventus do avançado português, isto depois de se terem encontrado pela primeira vez em novembro. Na altura só o simples facto de ter falado com CR7 já foi algo marcante - como o próprio assumiu na altura -, mas o português tinha reservado um gesto que marcou e marcará o jogador ganês para sempre.





"Para mim ele é um ídolo e foi um sonho tornado realidade. Ele é o meu ídolo e sempre sonhei jogar no mesmo campo que ele um dia. Nunca pensei que sucedesse tão cedo. Lembro-me do primeiro jogo. Fui ter com ele, falámos, mas infelizmente ele não me pôde dar a camisola", começou por lembrar o avançado ganês, passando depois ao momento que o deixou literalmente chocado."No segundo jogo, ainda antes de começar, ele veio ter comigo e perguntou 'Gyasi, como estás?'. Fiquei em choque. Como é que ele ainda se lembrava de mim? Fiquei chocado porque não conseguia acreditar que o Cristiano Ronaldo se lembraria de mim depois de tanto tempo. Os jogos têm muito tempo entre si, por isso ele até se podia ter esquecido que me tinha prometido a camisola", assumiu."Quando ele veio ter comigo, abraçou-me e perguntou-me como estava fiquei muito, muito contente. Durante o jogo lembro-me que ele estava muito nervoso, pois estávamos a jogar bem e o resultado estava em 0-0. Ele atirou uma bola à barra e vi-o a ir para o túnel logo após o apito para o intervalo e pensei que não ia ter direito à camisola. Mas quando fui para o balneário vi-o à minha espera do balneário e fiquei em choque. Depois do jogo, voltámos a encontrar-nos e falámos. É um fantástico jogador e uma fantástica pessoa também", elogiou o jogador africano de 27 anos.