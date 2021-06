Os motivos que poderão levar Cristiano Ronaldo a continuar na Juventus

Os rumores de uma possível saída de Cristiano Ronaldo da Juventus estão a diminuir a um ritmo cada vez mais elevado. Até agora, parecem não haver desenvolvimentos quanto a uma possível transferência do avançado para dois dos destinos já muito mencionados, PSG e Manchester United, e o agente de CR7, Jorge Mendes, ainda não fez qualquer revelação que pudesse dar a entender uma pista sobre o futuro do jogador. Apenas revelou a Record "que de momento os planos de Ronaldo não passam por Portugal".





Em verão de 2019, Massimiliano Allegri, treinador italiano que está de volta à Juventus , terá aconselhado, em reunião com o presidente do clube italiano, que "a equipa se livrasse de Ronaldo , por estar a bloquear o crescimento do clube". Agora que está de volta, o técnico parece não ter outra opção senão contar com o português para a próxima temporada.A imprensa italiana chega mesmo a enumerar alguns fatores que podem ser decisivos para o capitão da seleção ficar em Itália: o facto da equipa ter conseguido a qualificação para Liga dos Campeões numa fase tardia da temporada ou de não terem existido ofertas pelo jogador, são os dois principais motivos, apoiados também pelo alto salário que Cristiano Ronaldo recebe, pelo facto de a família do jogador estar feliz em Itália, e ainda por Cristianinho, o seu filho mais velho, ser parte das camadas jovens da Juventus.