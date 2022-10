Paul Pogba regressa aos treinos a pouco mais de um mês do Mundial

O francês Paul Pogba, operado ao joelho direito no início de setembro, retomou esta terça-feira "parcialmente" os treinos coletivos na Juventus, em Turim, a pouco mais de um mês do início do Mundial'2022.

O internacional gaulês participou em exercícios de corrida sem bola e noutros de condução da bola com todos os companheiros de equipa, incluindo o seu colega Federico Chiesa, também ele em recuperação de uma longa paragem por lesão.

No entanto, não se estima, por enquanto, uma data para o retorno à competição de Paul Pogba, de 29 anos, embora a imprensa italiana aponte o seu regresso à competição para o final de outubro ou início de novembro, admitindo que possa já jogar frente ao Paris Saint-Germain, em 2 de novembro, de modo a poder integrar a convocatória da França para o Mundial'2022.

O selecionador Didier Deschamps, que não poderá contar com o médio N'Golo Kanté, devido a lesão, anunciará a lista de convocados para o Qatar em 9 de novembro, sendo que a França dará o pontapé de saída no Mundial diante da Austrália, em 22 de novembro, antes de enfrentar a Dinamarca, em 26, e a Tunísia, em 30.

Pogba sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito no final de julho, durante uma partida de pré-temporada nos Estados Unidos, tendo-se recusado, inicialmente, a sujeitar-se a uma operação para seguir um tratamento conservador, mas, como as dores se mantiveram, aceitou submeter-se a uma meniscetomia (remoção da parte danificada do menisco), em 5 de setembro.

Nessa altura, o cirurgião que realizou a operação estimou em "oito semanas" o tempo necessário para o regresso aos treinos, mas Pogba conseguiu encurtar esse período estimado ao regressar hoje ao trabalho de campo na Juventus.