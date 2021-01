Paulo Dybala sofre lesão no joelho e falha jogo com o Inter e a Supertaça

Paulo Dybala sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o jogo de ontem com o Sassuolo e vai desfalcar a equipa da Juventus nos próximos 15 a 20 dias, segundo a informação divulgada pelo clube italiano.





O avançado argentino realizou esta manhã exames médicos, que revelaram "uma lesão no ligamento do joelho esquerdo".O jogador vai falhar o jogo de quarta-feira com o Génova, para a Taça de Itália, o de domingo com o Inter, no Giuseppe Meazza, na Serie A, bem como a Supertaça com o Nápoles, dia 20 deste mês.Weston McKennie e Federico Chiesa também saíram do jogo com o Sassuolo com queixas, mas a situação clínica dos dois jogadores não inspira grandes cuidados.