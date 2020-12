Pirlo à beira de um ataque de nervos por causa de Morata: «Deixou-me muito irritado»

A Juventus empatou diante da Atalanta a um golo numa partida marcada pelo penálti desperdiçado por Cristiano Ronaldo, mas também pelo surreal falhanço de Álvaro Morata. E Andrea Pirlo não teve problemas em apontar o dedo ao avançado espanhol no final do encontro, considerando que faltou "lucidez" ao seu pupilo naquele momento.





"Deixou-me muito irritado, é algo que não podemos permitir. Estas oportunidades podem levar o jogo para um determinado caminho. Temos de ter a lucidez para tomar as decisões corretas e ele não a teve. Mas para lá disso fez um bom jogo. Não marcar golos é algo que pode acontecer", admitiu o italiano.Pirlo abordou ainda o desfecho do encontro e ainda o penálti desperdiçado por CR7. "Jogámos contra uma equipa forte, com boa dinâmica, mas nesse aspeto estivemos a par deles. Temos de ganhar estes jogos para dar um passo em frente. Mas acabámos por cometer alguns erros e não vencemos. Temos de ganhar estes jogos com um pouco mais de matreirice e concentração. [Sobre Cristiano] foi uma pena, pois iria ajudar-nos a seguir em frente, mas é algo que pode acontecer", frisou.