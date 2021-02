Pirlo acredita no scudetto

Antes de receber o FC Porto, para decidir o acesso aos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, a Juventus tem ainda três duelos na Serie A, que podem ser determinantes nas ambições do clube.





Embora tenha menos um jogo, a Vecchia Signora está no último lugar do pódio com 45 pontos, a oito do líder Inter, e proibida de perder pontos este sábado, na visita ao Verona. Até porque Pirlo ainda acredita no scudetto. “É um dos nossos objetivos. Quem joga na Juventus tem de lutar até ao fim”, disse o técnico, brincando com o facto de ter alguns jogadores indisponíveis e outros com fadiga muscular. “Estou bem para ir a jogo, mas não posso.”