Pirlo aponta mira ao FC Porto: «Champions é importantíssima para nós. Não podemos falhar»

A Juventus venceu este sábado a Lazio por 3-1, três dias antes do duelo com o FC Porto para a Liga dos Campeões. Andrea Pirlo sublinhou a reação da equipa, que começou a perder.





"Começámos mal e concedemos o golo após um mau passe na defesa. Mas tivemos uma reação forte por parte de toda a equipa, apesar das muitas ausências", começou por afirmar Pirlo, que explicou também as poupanças a pensar no FC Porto."Pensámos no jogo de terça-feira. Temos alguns jogadores que mal têm treinado, como o Cuadrado e o Arthur. Sabíamos que o jogo de hoje era uma final para nós e gostei de quem entrou na equipa", apontou o técnico.Pirlo foca-se agora inteiramente no duelo com o FC Porto."Sinto-me mais cansado do que os jogadores. Também preciso de descansar. Temos de encontrar a abordagem certa para esse jogo. A Liga dos Campeões é um objetivo importantíssimo para nós. Não podemos falhar na terça-feira", concluiu.O FC Porto venceu na primeira mão dos oitavos de final por 2-1, no Dragão.