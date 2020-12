Pirlo arrasa jogadores da Juventus após derrota: «Estavam a pensar no Natal»

Andrea Pirlo foi duro com os jogadores da Juventus após a derrota caseira por 3-0 frente à Fiorentina. O técnico dos bianconeri considera mesmo que a equipa estava a pensar nas férias de Natal.





"Começámos o jogo com a atitude errada e, se fazes isso, acabas por te colocar numa má situação. No último jogo antes do Natal, pode acontecer que os jogadores estejam a pensar nas férias e nós estivemos distraídos e sem foco e por isso perdemos", afirmou à Sky Itália.Sobre a expulsão de Cuadrado, Pirlo admite que foi bem mostrado o cartão vermelho, mas acha que também houve razões de queixa da Juventus nos lances em que Ronaldo e Bernardeschi pediram penáltis."As imagens são claras. O vermelho ao Cuadrado foi claro. Mas também podiam ter existido outras situações a nosso favor, mas não vou comentar. Toda a gente consegue ver as imagens", garantiu.A Juventus viu hoje também as autoridades anularem os três pontos que tinham atribuído à equipa de Turim relativos ao jogo com o Nápoles, onde o adversário não compareceu por causa de casos positivos de covid-19 no plantel. O jogo vai ser mesmo realizado."Não temos qualquer problema em disputar esse jogo. Estou mais desapontado por causa das outras equipas que viajaram e jogaram sem muitos jogadores que estavam afastados com a covid e mostraram desportivismo de qualquer forma", concluiu.