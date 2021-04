Pirlo atira toalha ao chão na Juventus: «Distraímo-nos...»

Mesmo depois de a Juventus bater o Nápoles na quarta-feira (2-1) e ter reentrado no pódio, Pirlo já não acredita ser possível reconquistar o título.





"O nosso objetivo é terminar no top 4, pois é difícil chegar ao topo. Faltam dez jogos, uma miniépoca que queremos vencer. E depois a Taça!", diz o técnico da Juve, frisando que o espírito demonstrado ontem terá faltado anteriormente: "Muitas vezes não estivemos ‘acesos’ nos jogos com as equipas mal classificadas. Distraímo-nos! Também cometi muitos erros. E voltaria a cometê-los, pois é a minha primeira época como treinador. Se lamento mais o insucesso na Serie A ou na Champions? Nas duas! Tivemos a chance de seguir em frente, porque o FC Porto esteve ao nosso nível, mas não jogámos da forma adequada."