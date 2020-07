Pirlo confirmado como treinador dos sub-23 da Juventus

A Juventus anunciou esta quinta-feira que Andrea Pirlo vai ser o treinador da equipa de sub-23. É o regresso a uma casa, onde atuou como jogador entre 2011 e 2015 e venceu 4 campeonatos e uma Taça de Itália.





Aos 41 anos, o maestro terá como primeiro desafio a disputa dos playoffs de acesso à Serie B, depois de os sub-23 da Juventus terem conquistado a Taça de Itália referente à Serie C.Pirlo jogou 116 vezes pela seleção italiana e, além da Juventus, representou Brescia, Inter, Reggina, Milan e New York City.Pirlo terminou a carreira de jogador em 2017 depois de 3 épocas na liga norte-americana (MLS) com a camisola do New York City.