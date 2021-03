Pirlo: «Cristiano Ronaldo está carregado»

Pirlo abordou a gestão física de Cristiano Ronaldo nos últimos dias, tendo em vista a partida de amanhã diante do FC Porto.





"Está carregado, sinto-o bem e estes são também os seus jogos e ele demonstrou-o ao longo destes anos. Teve a oportunidade de descansar nos últimos dias. Planeámos um plano de treino com ele depois do jogo com o Spezia, ele trabalhou bem, com tranquilidade e não vê a hora de jogar estes encontros", afirmou.CR7, recorde-se, jogou apenas os últimos 20 minutos da partida do campeonato, diante da Lazio, que a Juventus venceu por 3-1.