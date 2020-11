Pirlo: «Desde o início, nunca tivemos todo o plantel à disposição para treinar»

Cristiano Ronaldo está de volta às convocatórias da Juventus, depois de ter acusado negativo para a Covid-19. O avançado testou positivo ao serviço da Seleção Nacional, sendo que o último jogo que fez foi com a França, no passado dia 11. Ronaldo falhou quatro partidas pelo seu clube, sendo que os bianconeri apenas venceram uma. Andrea Pirlo chamou o internacional português, de 35 anos, para a visita ao reduto do Spezia, mas CR7 vai começar no banco. “Provavelmente não vai jogar de início. É importante apenas tê-lo connosco, porque treinou em casa e isso não é a mesma coisa que trabalhar no campo”, admitiu.

Ronaldo superou ontem os testes físicos e, por isso, está entre os eleitos do técnico italiano, que tem outros problemas, nomeadamente na defesa, pois confessou que Chiellini vai ficar em Turim, porque não recuperou da lesão, assim como o central De Ligt. Por outro lado, Bonucci, apesar de ter treinado à parte na sexta-feira, está apto para ir a jogo.

Os resultados não têm sido os melhores e Pirlo justifica: “Desde o início, nunca tivemos todo o plantel à disposição para treinar. Não estamos felizes com os resultados, mas estamos contentes com a ética de trabalho dos jogadores.”