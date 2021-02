Pirlo e a comparação com Allegri: «Se for para ganhar o que ele ganhou podem chamar-me ‘allegriano’»

A Juventus vai jogar a final da Taça de Itália. A Velha Senhora empatou a zero em Turim na 2ª mão das meias-finais depois do triunfo por 2-1 no primeiro jogo. Consumada a chegada ao jogo decisivo, Andrea Pirlo era um treinador feliz.





"Estava nos meus planos ganhar a Supertaça e chegar à final da Taça, mas ainda há trabalho a fazer. Como treinador é completamente diferente, estamos satisfeitos até agora, mas ainda não ganhámos nada", começou por afirmar o técnico.O antigo médio foi também confrontado com comparações com Massimiliano Allegri, antigo treinador da Juventus."É muito bom ser comparado a ele, se for para ganhar o que ele ganhou, podem me chamar de 'allegriano'. Hoje fomos muito bons, eles quase não remataram à nossa baliza e o Handanovic foi o melhor em campo", concluiu.