Pirlo esconde o jogo sobre utilização de Ronaldo

A Juventus, de Cristiano Ronaldo, desloca-se a Milão para disputar a 1ª mão da meia-final da Taça de Itália, e Andrea Pirlo fez algumas revelações sobre a equipa que vai utilizar frente ao Inter, mas escondeu o jogo em relação ao internacional português. “Buffon vai ser o guarda-redes. Ramsey fica de fora, pois ressentiu-se de um toque. Chiellini já tem trabalhado connosco”, confirmou o técnico italiano que, ao ser questionado sobre o ataque foi mais evasivo, embora tenha deixado elogios a Morata: “Álvaro é o atacante moderno que procurávamos. Tem-nos dado muito. Não é um avançado estático, procura bem a profundidade e comunica muito bem com os companheiros.”As palavras de Pirlo podem indicar que CR7 vai descansar a pensar no confronto de sábado com a Roma, de Paulo Fonseca, para o campeonato.

Antonio Conte, treinador do Inter, não pode contar com os castigados Hakimi e Lukaku, mas não está preocupado, principalmente, com a ausência do avançado belga. “Já ficou de fora em outros jogos. Temos o Alexis e o Lautaro à disposição”, explicou.

Inquérito para Ibra e Lukaku

A federação abriu um inquérito ao desentendimento entre Ibrahimovic e Lukaku, durante o Milan-Inter, dos ‘quartos’ da taça. Os jogadores foram suspensos por um jogo e este inquérito esclarecerá “o alcance das sanções já aplicadas”. * l.m.