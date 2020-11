Pirlo fala no "problema no tornozelo" de Ronaldo: «Foi forçado a deixar o campo»

Um "problema no tornozelo": foi assim que Pirlo abordou a saída de Cristiano Ronaldo de campo frente à Lazio. O internacional português ficou caído no relvado após um lance com Luis Alberto e acabou por ser substituído nesse momento saindo queixoso, sendo assistido no banco.





Ronaldo 'assustou': saiu queixoso de campo e acabou assistido no banco



"Cristiano Ronaldo é um jogador fundamental não só para nós, mas para todas as equipas em que já jogou. Infelizmente, teve um problema no tornozelo e foi forçado a deixar o campo", limitou-se a dizer após o empate com a Lazio Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi convocado por Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional, estando a concentração da equipa das quinas agendada para amanhã.