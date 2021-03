Pirlo não dá folga a Ronaldo: «Ele cerrou os dentes e vai jogar pelo tempo que precisarmos»

Cristiano Ronaldo não vai ter a oportunidade de descansar no jogo de amanhã, com a Lazio, em casa, pois a Juventus tem muitas baixas por lesão e Andrea Pirlo precisa do português, de 36 anos.





"Quando se jogam muitos jogos, um dia ou dois de descanso é bom. O mesmo se aplica ao Cristiano", explicou o treinador dos bianconeri."Estamos desfalcados lá na frente, mas ele cerrou os dentes e vai jogar pelo tempo que precisarmos", acrescentou o técnico. "O Ronaldo continua a demonstrar o seu grande profissionalismo."A Juventus está na final da Taça de Itália, nos oitavos-de-final da Champions e é 3.ª na Serie A, a 10 pontos do Inter, mas com um jogo a menos. A Lazio está em 7.º e Pirlo não quer perder pontos frente aos homens de Simone Inzaghi. "Todos os jogos são importantes. Estamos a atravessar um momento de encontros muito duros e importantes, mas a equipa está entusiasmada. Temos de estar a postos e não cometer erros. Estamos em todas as frentes e há esperança, vamos dar tudo pelo campeonato."