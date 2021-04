Pirlo: «Não estou contente com o meu trabalho e penso que o clube também não»

Andrea Pirlo assume que o trabalho que tem desempenhado desde que chegou ao comando da Juventus não corresponde com as expectativas criadas por si e pela direção do clube.

"As expectativas iniciais eram diferentes. Não estou contente com o meu trabalho e penso que o clube também não. A cada jogo que passa aprendes algo novo, mas não estou contente", atirou o técnico após o empates em Florença, frente à Fiorentina.