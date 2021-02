Pirlo: «Quando estamos concentrados é difícil que alguém nos ganhe»

Andrea Pirlo era um técnico feliz após a vitória da Juventus sobre o Inter por 2-1, em Milão, na primeira mão das meias-finais da Taça de Itália.





"No jogo do campeonato com o Inter (derrota 2-0) não fomos nós próprios, foi um percalço. Mas foi também uma lição importante e trabalhámos sobre esses erros. Este jogo foi apenas a primeira mão, ainda não conseguimos nada. O que este jogo provou é que, se estivermos concentrados, é difícil alguém nos ganhar. Sabemos a nossa força", afirmou o técnico no final do encontro.Cristiano Ronaldo foi decisivo ao marcar os dois golos da Velha Senhora."Temos um plantel recheado de campeões e temos de o aproveitar", sublinhou Pirlo.