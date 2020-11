Pirlo «Temos de conseguir ganhar mesmo sem Cristiano Ronaldo»

A Juventus voltou a escorregar na Serie A ao emaptar (1-1) no reduto do Benevento, num jogo em que a formação de Turim não contou com o português Cristiano Ronaldo. No final da partida, o técnico Andrea Pirlo sublinhou que a ausência de CR7 não pode justificar o mau resultado da equipa.





"Ronaldo teve um pequeno problema no meio da semana e mesmo assim queria jogar a Champions. Depois disso, era natural que precisasse de descansar. É uma mais-valia para nós, mas temos de tentar fazer o nosso jogo e conseguir ganhar mesmo na sua ausência", começou por referir o treinador da Juventus, à Sky Italia."O Real Madrid dependia de Ronaldo, ele é um catalisador de golos e um foco nas jogadas da equipa. Na Juventus também é, então é des esperar que seja uma figura central e muitas jogadas passam por ele", acrescentou Pirlo.