Pista sobre o futuro? Cristiano Ronaldo fica de fora do anúncio da Jeep para a nova época

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser um incógnita, mesmo com a chegada do novo treinador Massimiliano Allegri, que não sabe se poderá contar com o melhor marcador da última temporada da Serie A no plantel da 'Vecchia Signora' na preparação para a nova época.

Este sábado, o jornal italiano 'Tuttosport' avança que o português ficou de fora do anúncio oficial da 'Jeep', um dos principais patrocinadores da Juventus, para a temporada 2021/22, um sinal que poderá dizer (muito) quanto ao futuro do jogador com a camisola da Juve.





Note-se ainda que o craque, que tinha feito parte do anúncio em 2019/20 e 2020/21, foi 'preterido' para dar lugar a Dybala, De Ligt, Chiesa e Chiellini no spot publicitário.