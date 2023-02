Pogba está recuperado e pode voltar a ser opção pela Juventus

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, anunciou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Torino da 24.º jornada da Serie A, que Paul Pogba vai voltar aos convocados e pode ser opção para a equipa."Pogba está melhor, será convocado. Veremos se terá a oportunidade de jogar alguns minutos contra o Torino", confirmou o treinador italiano.Pogba lesionou-se gravemente no joelho na pré-temporada da Vecchia Signora, o que impediu o francês de jogar até janeiro. No encontro da Serie A contra o Monza, a 29 desse mês, Pogba chegou a sentar-se no banco de suplentes, mas sem se estrear. Três dias depois, o treinador da Juventus anunciou que o médio tinha voltado a lesionar-se, desta vez uma lesão muscular.Pogba estará de fora até ao encontro desta terça-feira e pode finalmente (re)estrear-se com minutos frente ao Torino, depois de ter rescindido com o Manchester United e ter voltado à casa que o vendeu em 2017. O médio francês já não entra em competição desde a derrota pesada por 4-0 do Manchester United frente ao Liverpool em abril de 2022, onde jogou 9 minutos, até ser substituído... novamente lesionado.Este tempo de espera deixou os bianconeri impacientes. Como já tinha sido reportado pela 'Sky Sports', a, que espera agora manter-se saudável para ajudar a sua equipa em crise na Serie A.