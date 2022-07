Pogba lesiona-se e pode parar dois meses

Más notícias para Paul Pogba e para a Juventus. O médio francês foi submetido a exames, depois de ter sentido dores no joelho direito, que revelaram a existência de uma "lesão no menisco lateral". Tudo indica que ficará de fora dos relvados durante dois meses, avança o jornal 'La Gazzetta dello Sport'.Segunda-feira, Pogba teve de abandonar o treino da Juventus, realizado em Los Angeles, mais cedo devido a essas queixas no joelho direito. Apesar de ter manifestado que não seria grave, ao final da noite o clube de Turim informou em comunicado que afinal se trata de um problema no menisco lateral.