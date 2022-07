Pogba reavalia lesão e tem Mundial em risco

O regresso de Paul Pogba à Juventus não começou da melhor forma. O médio fez apenas um jogo – saiu ao intervalo da partida com o Chivas, no sábado –, lesionou-se no menisco do joelho direito e já deixou a digressão da ‘vecchia signora’ aos EUA. Mas o pior é que, depois de um primeiro prognóstico apontar para uma paragem curta, a imprensa italiana avançou ontem com a possibilidade de uma ausência mais alargada, podendo mesmo levar o francês a falhar o Mundial’2022, que se realiza em novembro e dezembro no Qatar.

O jogador e a Juve estão a ponderar a melhor opção, sendo certo que Pogba será operado. A dúvida é se fará uma intervenção menos invasiva só para retirar o fragmento do menisco fraturado – correndo o risco de sofrer nova lesão –, o que lhe permitiria regressar dentro de dois meses, ou se realizará uma reparação completa do joelho lesionado, o que implicaria quatro a seis meses de recuperação. Neste último caso, falharia o Mundial e só voltaria em 2023. A decisão será tomada nos próximos dias e deverá passar por uma consulta com Bertrand Sonnery-Cottet, médico que operou Ibrahimovic em maio.





Com cada vez mais entusiasmo dos adeptos face à equipa que Mourinho está a construir – depois de Dybala esperam-se ainda mais reforços de peso –, a Roma partiu ontem para Israel, onde tem amanhã mais um jogo de preparação frente ao Tottenham. Além de ser o reeencontro do técnico português com os londrinos, será uma oportunidade para os giallorossi se colocarem à prova diante de um adversário de grande qualidade.