Pogba suspenso e sem salário na Juventus

A Juventus congelou o salário de Pogba, que está suspenso preventivamente por testar ‘positivo’ [nível demasiado alto de testosterona devido à ingestão de um suplemento dietético] no controlo antidoping efetuado após o jogo com a Udinese, a 20 de agosto, no qual o médio ficou no banco. Se a contra-análise confirmar o ‘positivo’, o gaulês poderá ser banido de dois a quatro anos e despedido pela Juve, que pouparia 25M€ em salários. "Todos o apoiamos, ele faz parte da nossa família", atirou Didier Deschamps, selecionador da França.