Pogba vai ser operado e falha jogos com o Benfica: francês tem Mundial'2022 em risco

Massimiliano Allegri confirmou esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Paris Saint-Germain na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que Paul Pogba vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica devido a uma lesão no joelho direito. Em declarações na sala de imprensa do Parque dos Príncipes, o treinador da 'Vecchia Signora' colocou o médio francês como apto para jogar... apenas em 2023.

"Pogba treinou esta manhã apenas pela segunda vez, mas depois ele teve que parar [a sessão] e decidiu-se que terá de ser submetido a uma cirurgia. De forma realista, só estará disponível em janeiro", afirmou o técnico italiano, um cenário que coloca, assim, o médio internacional francês de fora das opções para os duelos com o Benfica na fase de grupos da Champions.



PSG principal favorito a vencer a Champions

"A fase de grupos da Liga dos Campeões começa agora e são precisos 10 pontos para nos qualificarmos para a próxima fase. A Juventus vai fazer, com certeza, um grande jogo do ponto de vista técnico. Este será um grande jogo para ser disputado e um evento maravilhoso, o facto de estarmos aqui para disputarmos este tipo de jogos é um motivo de orgulho para todos nós. Vamos jogar contra, na minha opinião, o principal candidato [a vencer a Champions]."



Allegri revela quatro jogadores que estarão no onze inicial

"Leonardo Bonucci, Adrien Rabiot, Dusan Vlahovic e Mattia Perin vão começar de início, enquanto que os outros ainda terei de decidir. Temos de jogar como uma equipa e gerir muito bem a posse de bola, será importante não cedermos espaços porque eles são muito bons quando têm esses espaços", terminou.



[notícia atualizada às 20:16]