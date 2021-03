Presidente da Juventus oferece camisola especial a Cristiano Ronaldo

A Juventus assinalou este domingo, antes do jogo com o Benevento, os 770 golos que Cristiano Ronaldo já marcou da carreira e que constituem um recorde.





O presidente dos bianconeri, Andrea Agnelli, ofereceu uma camisola do clube com o número estampado nas costas e com a inscrição G.O.A.T., 'Greatest Of All Time', ou seja, o melhor de sempre.A foto foi depois partilhada pelo clube italiano nas redes sociais.