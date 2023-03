Primeiro chegou atrasado e agora lesionou-se: Pogba de mal a pior na Juventus

O regresso de Paul Pogba à Juventus está longe de ser um conto de fadas. Depois de ter passado largos meses a recuperar de uma lesão num joelho, sofrida na pré-temporada, o médio francês voltou agora a lesionar-se, poucos dias depois de Massimiliano Allegri o ter deixado de fora do jogo Liga Europa, com o Friburgo, por ter chegado atrasado à concentração."Esta manhã, quando estava a marcar livres, parou e sentiu uma dor no adutor. Foi uma boa sessão de treino, ele ia jogar hoje, mas é a vida. Tem de ser forte e paciente, de modo a poder voltar a ser o jogador que era", explicou o treinador italiano dos bianconeri, depois do jogo de ontem com a SampdoriaPogba, que já tinha jogado na Juventus entre 2012 e 2016, regressou a Turim no verão do ano passado, proveniente do Manchester United.