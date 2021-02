Ramón Calderón: «Mesmo lesionado o Cristiano Ronaldo é melhor do que muitos em forma»

Ramón Calderón, antigo presidente do Real Madrid, grande responsável pela contratação do português pelos merengues, em 2009, não tem dúvidas que CR7, aos 36 anos, continua a ser um grande jogador.





"Mesmo lesionado, o Cristiano Ronaldo é melhor do que muitos jogadores em forma. Considerando sua condição física, a forma como treina e como se cuida fora de campo, deve ficar muito tempo no futebol. Não sei se a intenção dele é continuar na Juve, mas se eu fosse presidente do clube, tentaria por todos os meios mantê-lo na minha equipa", disse Calderón, em declarações ao site 'TuttoJuve'.O antigo líder do clube espanhol falou também do jogo que a Juventus perdeu com o FC Porto. Calderón acredita que a equipa italiana pode dar a volta à eliminatória em casa. "A fase da Champions a eliminar é especial para o Cristiano. São as suas noites. De uma forma geral os jogadores estão motivados nos jogos importantes, querem demonstrar que são os melhores. Um jogador que está sempre lá em cima precisa de ter metas para alcançar e superar", explicou. "A Juventus é sempre uma equipa favorita a ganhar a Champions. Este ano está a acontecer uma situação rara, não há um favorito destacado porque a pandemia afetou muitos jogadores e a ausência do público nos estádios faz com que o fator casa não seja tão determinante. Isto torna difícil a antevisão de resultados."Caledrón considera, por outro lado, que Andrea Pirlo é um bom aliado para Cristiano Ronaldo, melhor do que Sarri, o anterior técnico da Juventus. "Tendo o Pirlo sido um grande jogador, para ele é fácil entender e motivar o Cristiano. É difícil para um treinador tirar o máximo de um jogador que só pensa em ganhar e em ajudar os seus companheiros a ganhar e a ganhar."